Жребий северный

Жеребьевка заключительной стадии квалификационного цикла футбольного чемпионата мира, который состоится в 2026 году, оказалась довольно благосклонна к самой титулованной сборной среди тех, что в нее угодили. Итальянской команде, пропустившей два предыдущих мировых первенства, в полуфинале своего турнира предстоит иметь дело с выглядящими не слишком опасными соперниками североирландцами. Правда, в 2022 году сборная Италии в такой же ситуации срезалась, даже не добравшись до финала турнира, на македонцах, хотя они тоже представлялись явными аутсайдерами в паре.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В четверг, 20 ноября, Международная федерация футбола провела жеребьевку заключительного этапа квалификации чемпионата мира, который летом 2026 года примут США, Канада и Мексика. На этом этапе в марте будут разыграны шесть остающихся вакантными путевок на первенство с участием в общей сложности 48 сборных, а состоит он из двух частей.

Больший — с точки зрения как количества слотов, так и уровня охотников за ними — «удельный вес» имеет та часть, которая официально называется UEFA play-offs. В нем за четыре путевки на чемпионат будут биться 16 сборных. Это дюжина команд, финишировавших на втором месте в своей группе в основной квалификации в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций, и добавившаяся к ним четверка, отобранная по рейтингу Лиги наций.

Формат сохранился с отбора к прошлому — катарскому — первенству 2022 года: четыре мини-турнира для квартетов сборных из двух полуфиналов и финала.

А перед жеребьевкой львиная доля внимания, конечно, была прикована к грандам, которым не удалось добыть «прямую» путевку. Ну а если совсем упростить, то к одному-единственному гранду со странным бэкграундом. Сборная Италии, четырежды бравшая золото чемпионатов мира, долго имевшая репутацию механизма, который не сломать ничем, ни коррупционными скандалами, ни грандиозными кадровыми потерями, все равно попадала на топ-турнир и достойно на нем выступала, но в прошлом десятилетии со своей удивительной «живучестью» попрощалась. Она умудрилась пропустить два предыдущих чемпионата мира — катарский и предшествовавший ему российский, 2018 года,— как раз из-за того, что срезалась в стыках. И вот гигант, провалившись в противостоянии с норвежцами, опять в них очутился.

И мог, даже будучи «посеян» в элитной «корзине» вместе с датчанами, турками и украинцами, нарваться уже в полуфинале своего мини-турнира на непростого оппонента из четвертой, нижней, «корзины». В ней были, например, шведы с отрядом звезд вроде обошедшегося летом «Ливерпулю» в €150 млн форварда Александра Исака. Но досталась итальянцам сборная Северной Ирландии. А она смотрится неказисто: состав скроен из игроков, известных только в узких кругах, увлеченных рядовыми английскими клубами, послужной список — ужасный. На чемпионаты мира североирландцы не пробивались с 1986 года, за то время выступили только на одном крупном турнире — чемпионате Европы в 2016-м. В общем, вариант почти «подарочный».

Хотя любой, кто внимательно следит за футболом, услышав такое определение, разумеется, с сомнением покачает головой. В основной стадии квалификации с североирландцами вообще-то помучились немцы, пусть и выиграли оба матча, а в 2022 году, перед катарским первенством, итальянцы оступились на сопернике из той же скромной ниши в футбольной иерархии — на сборной Северной Македонии. И чтобы отправиться в Северную Америку, выиграть полуфинал недостаточно.

В случае выигрыша в финале сборную Италии поджидают противники покрепче североирландцев — либо валлийцы, либо боснийцы.

Хотя другие команды из верхней «корзины», кроме, может быть, датчан, которых жеребьевка свела с теми самыми северными македонцами, наверняка все же смотрели на итальянцев с завистью. Сборной Турции в ее полуфинале предстоит иметь дело с очень неуступчивыми румынами, а сборной Украины — со шведами с их колоссальным потенциалом.

Алексей Доспехов