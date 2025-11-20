В Госдуме предложили ввести наказание за отрицание геноцида советского народа

Законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ. Об этом сообщила в соцсетях его автор, депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Занко. Документ предусматривает наказание за уничтожение и осквернение памятников и мест захоронений жертв геноцида, а также оскорбление их памяти.

Ольга Занко предлагает внести изменения в ст. 354.1 и 243.4 Уголовного кодекса. Сейчас эти нормы предусматривают ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и осквернение воинских захоронений соответственно. Максимально возможное наказание за такие преступления — до пяти лет лишения свободы.

Это не первое предложение Ольги Занко ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. В мае похожая инициатива, подготовленная ею совместно с зампредом Госдумы Ириной Яровой и другими депутатами-единороссами, также была направлена на отзыв в правительство и Верховный суд, но законопроект так и не был внесен в Думу.

В 2024 году ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида многонационального российского народа в годы Великой Отечественной войны предложили депутаты Госдумы от «Справедливой России». Дата рассмотрения этого проекта в первом чтении до сих пор не определена.

В апреле 2025-го вступил в силу закон об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Его авторами выступили депутаты-единороссы. Закон регламентирует порядок обеспечения сохранности захоронения останков жертв геноцида и специальные процедуры проведения поисковых работ.

Николай Минин