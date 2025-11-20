Ввод складов в России установит рекорд по итогам года

Объем ввода складской недвижимости в России с начала года достиг 6,5 млн кв., что на 71% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К концу 2025-го показатель может достигнуть рекордных 7 млн кв. м. Об этом сообщил руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. По его словам, на 2026 год запланирован ввод 14 млн кв. м складских площадей, однако часть проектов вероятно перенесут.

«Из этих 14 млн кв. м половину могут не построить. Но даже такой результат будет повторением рекордного 2025 года. Такого объема стройки не было никогда за всю историю рынка. Именно этот показатель влияет на все остальное: рост вакансии, ставки, поведение основных игроков рынка»,— рассказал господин Бумагин на сессии ИД «Коммерсантъ» на форуме Mallpic в Сочи.

По данным IBC Real Estate, ввод в Москве и области за 11 месяцев вырос на 69% год к году и составил 2,2 млн кв. м. Эксперт отметил бум спекулятивного строительства в столице: на такие объекты пришлось 64% от всего объема. При этом в регионах большая часть объектов строится под конкретного заказчика.

Как писал «Ъ», в январе—июне в России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей было сдано 1,55 млн кв. м складской недвижимости. Это на 88% больше, чем годом ранее. За весь год рост может составить 93%. Он объясняется активностью ритейлеров, сместивших фокус развития на региональные рынки.