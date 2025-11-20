В Подмосковье полицейский насмерть сбил женщину и скрылся

Водитель «Тойота» сбил женщину на пешеходном переходе на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и скрылся, сообщили в пресс-службе МВД по Московской области. Пострадавшая умерла на месте. Позднее сотрудники полиции установили, что женщину сбил сотрудник патрульно-постовой службы Управления МВД по Сергиево-Посадскому округу.

26-летнего мужчину задержали вскоре после ДТП. По данным полиции, в момент произошедшего он управлял личным авто во внеслужебное время. Женщина переходила дорогу на зеленый свет. В СКР по Московской области подтвердили инцидент. Виновнику ДТП вменяют ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В МВД отметили, что мужчина понесет ответственность по закону. Его также уволили со службы. Материалы по факту ДТП направили в следственные органы для юридической оценки.