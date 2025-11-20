ИИ проверит эффективность

Искусственный интеллект уволит каждого пятого сотрудника «Сбера». Произойти это может до конца 2025 года, сообщил глава банка Герман Греф. Он заявил, что «Сбер» будет закрывать неэффективные проекты и сокращать рабочие места для неэффективных сотрудников. Процесс проводится с применением анализа искусственного интеллекта, уточнил он. Его слова прокомментировал Владимир Путин. Президент отметил, что «не бывает неэффективных сотрудников, а есть те, с которыми вы плохо работали». Греф с этим согласился. Он сообщил, что робот анализировал в первую очередь работу проектных команд, которые занимаются разработкой различного рода продуктов.

Это у искусственного интеллекта получается лучше, утверждает партнер, исполнительный директор консалтинговой компании RusPartners Елена Кудряшова: «Благодаря искусственному интеллекту HR-специалисты получают инструмент для анализа фактов. Он позволяет идентифицировать замедляющиеся и не приносящие результат проекты.

Раньше компаниям приходилось гораздо больше времени тратить на то, чтобы увидеть и признать неэффективность разработки и отказаться от нее, чтобы перераспределить ресурсы на проекты, которые находятся в приоритете. Это не значит, что система выдала оповещение о неэффективности сотрудника, и руководитель сразу побежал его увольнять. Просто ИИ подсказывает и обращает внимание на какие-то метрики или факторы, которые могут свидетельствовать о том, что работа того или иного сотрудника или всего проекта отстает от плана или подает признаки неэффективности».

Численность работников «Сбера» сокращается непрерывно уже несколько лет подряд. С начала 2025 года компания урезала штат на 13 тыс. человек, писал Frank Media со ссылкой на отчетность банка. Увольнения затрагивают и IT-персонал, что также связано с внедрением ИИ. Однако у сотрудников, подпавших под сокращение, есть еще шанс сохранить место, считает карьерный консультант по поиску работы за границей Виталий Лавелин: «"Сбер" меняет процессы, в которых применение сотрудников больше неэффективно. То есть, например, транскрибация звонков, саммари после встреч, переводы, планирование задач и так далее — тут речь идет не про эффективность сотрудников, а про то, что нет смысла их применять для выполнения таких задач, когда такие процессы можно автоматизировать с помощью нейросетей.

Ниша ИИ — очень молодая индустрия, поэтому нужно тратить несколько лет, чтобы в этом разобраться. Выход для людей, которые становятся менее востребованы из-за прихода ИИ — освоить его и понять, как применить такие навыки. С помощью искусственного интеллекта идет замена неэффективных процессов, а не людей. Вместе с тем создается отдельная индустрия ИИ-инженеров, которые занимаются созданием промтов, обслуживают агентские сети искусственного интеллекта. Сейчас вход туда довольно низкий с точки зрения требований».

В течение следующего года Сбербанк намерен вдвое нарастить инвестиции в искусственный интеллект. Общая сумма составит около 350 млрд руб., сообщил Герман Греф. Вложения будут сделаны в генеративный искусственный интеллект. По расчетам «Сбера», инвестиции в эти технологии в будущем принесут компании около 1,5 трлн руб. дохода. Но пока они не окупаются, отметил Греф.

Светлана Белова