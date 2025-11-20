Kering и L’Oreal объединились

Компании Kering и L’Oreal объявили о заключении долгосрочного стратегического партнерства в сфере красоты и здоровья. Это соглашение включает приобретение L’Oreal бренда House of Creed, 50-летнюю лицензию на создание, разработку и распространение парфюмерии и косметических средств Gucci, начиная с момента истечения срока действия текущей лицензии у Coty. В рамках соглашения Kering предоставит L’Oreal такие же права на косметику и парфюмерию Bottega Veneta и Balenciaga. Сумма сделки оценивается в €4 млрд и будет оплачена наличными при ее закрытии, которое планируется провести в первой половине 2026 года — сообщается в официальном релизе, выпущенном компанией Kering.

