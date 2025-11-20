Бывшего аудитора нижегородской КСП не отпустили под домашний арест

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода не отпустил по домашний арест бывшего аудитора областной контрольно-счетной палаты (КСП) Владимира Севодняева и оставил его под арестом до 24 апреля 2026 года. Об изменении меры пресечения ходатайствовали сам подсудимый и его адвокат.

Как писал «Ъ-Приволжье», Владимира Севодняева, четырех инспекторов КСП и директора подрядной организации «ВМСК-Строй» задержали весной 2024 года. Аудитора обвинили в получении особо крупной взятки.

Следствие полагает, что за «благодарность» со стороны подрядчика представители КСП закрыли глаза на нарушения, выявленные при строительстве школы. Всего бывшему аудитору предъявлено семь эпизодов группового получения взяток.

Анастасия Титова