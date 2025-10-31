Бывшему аудитору КСП предъявили семь эпизодов взяточничества

В Нижегородский райсуд передано уголовное дело в отношении бывшего аудитора Контрольно-счетной палаты Нижегородской области Владимира Севодняева. Его, а также четырех инспекторов КСП и директора подрядной организации «ВМСК-Строй» задержали в мае 2024 года.

С тех пор Владимир Севодняев находится под стражей. Аудитор был арестован по обвинению в получении особо крупной взятки, затем депутаты заксобрания проголосовали за его увольнение из КСП. По версии следствия, проверяя условия исполнения контракта по строительству школы в Семенове, сотрудники Контрольно-счетной палаты закрыли глаза на выявленные нарушения, за это получив от подрядчика 1,4 млн руб.

Судя по судебной картотеке, бывшему аудитору дополнительно было предъявлено еще шесть эпизодов группового получения взяток в крупном размере. Как выяснил «Ъ-Приволжье», он признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, дав подробные показания. Поэтому его будут судить отдельно от остальных обвиняемых участников группы.

Иван Сергеев