Суд смягчил наказание хирургу Лонской за неудачную операцию

2-й Кассационный суд общей юрисдикции смягчил наказание хирургу Екатерине Лонской по делу о неудачной операции супруге президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды — Инне Бороде. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ. Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью суд снизил до двух лет.

В июне Мировой судья в Москве приговорил Екатерину Лонскую к 11 месяцам в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2,5 года. Согласно материалам следствия, в октябре 2023 года хирург проводила операцию по изменению формы век в клинике эстетической медицины «Клазко». В результате операции госпожа Борода потеряла зрение на оба глаза.

В декабре 2024 года в отношении врача возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Позднее обвинение переквалифицировали на ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

В ноябре этого года адвокат осужденной Кристина Высоцкая сообщала, что госпожа Лонская отправилась в зону СВО и работает там в качестве врача.

Полина Мотызлевская