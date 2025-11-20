ГК «Вега» собирается построить в Белгороде жилкомплекс за 1,7 млрд рублей

Белгородское ООО «Специализированный застройщик "Вега"» намерено возвести жилой дом переменной этажности со встроенным детским садом на улице Нагорной в Белгороде. Стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд руб., следует из проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

Объект представляет собой 16–17-этажный дом с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки). В здании будет расположено 307 квартир, включая студии, одно- и двухкомнатные, площадью от 29,16 до 95,66 кв. м. Общая площадь объекта превысит 36,2 тыс. кв. м, а суммарная площадь всех жилых и нежилых помещений составит 20,1 тыс. кв. м. Земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. м находится в собственности застройщика.

Инфраструктура комплекса включает встроенный детский сад (количество мест не раскрывается), подземную автостоянку на 106 машино-мест, четыре пассажирских лифта и помещения для коммерческого использования. На прилегающей территории запланированы тротуары, проезды, озеленение и контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Вега"» зарегистрировано в 2009 году в Белгороде. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генподрядчик. Компания в равных долях принадлежит гендиректору Моисею Фрейдцис и Александру (Моисеевичу) Фрейдцис. В аналогичных долях им принадлежат белгородские ООО «Специализированный застройщик "Вега-Квартал"», ООО «Управляющая компания "Сириус"» (управление эксплуатацией жилого фонда), ООО «Атлас» (управление недвижимым имуществом), ООО «Паркинг», ООО «Контур» (оба занимаются предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества). Моисей Фрейдцис также владеет 29,9% ООО «Кафедра» и 30% ООО «Стержень» (оба занимаются арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). У Александра Фрейдцис по 37,11% и 37% этих компаний. Выручка ООО «СЗ "Вега"» по итогам 2024 года составила 24,8 млн руб., чистая прибыль — 14,4 млн руб.

О том, какой жилкомплекс в Белгороде построит девелопер с крымскими корнями,— в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова