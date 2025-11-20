Усман Нурмагомедов проведет защиту титула PFL в поединке против Альфи Дэвиса

Российский боец Усман Нурмагомедов проведет защиту чемпионского титула Professional Fighters League (PFL) в легком весе (до 70,3 кг) против британца Альфи Дэвиса. Поединок состоится 7 февраля 2026 года в рамках турнира Road to Dubai.

В октябре 27-летний Усман Нурмагомедов единогласным решением судей победил ирландца Пола Хьюза и в четвертый раз защитил титул чемпиона PFL в легком весе. Всего в активе бойца 20 побед и ни одного поражения.

Альфи Дэвису 33 года. На счету британца 20 побед, пять поражений и одна ничья. В последнем поединке он одолел россиянина Гаджи Рабаданова и стал победителем Гран-при PFL.

Таисия Орлова