На месте роддома в Екатеринбурге откроют хирургический стационар онкодиспансера

В Екатеринбурге весной планируют запустить хирургический стационар онкодиспансера на месте стационара №2 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ), который находится на ул. Дагестанская, 3, на Химмаше. Напомним, отделение закрывают из-за того, что оно не соответствует современным требованиям к родильному дому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, на Химмаше будет работать три хирургических отделения по 45 коек: онкологическая гинекология, маммология и абдоминальная хирургия.

Корпус на ул. Дагестанской уже в декабре хотят передать областному онкологическому диспансеру. «Большой онкологический диспансер на ул. Соболева был открыт в 2000 году. За 25 лет заболеваемость онкологией выросла в два раза. При этом выявляемость на ранних стадиях тоже выросла в два раза. Если в начале работы центра было 5 тыс. операций, то сейчас 23 тыс. Лучевую терапию проходило 2 тыс. человек, сейчас 8 тыс. Если про коечный фонд говорить, то раньше в диспансере было 12 тыс. пациентов в год, а за девять месяцев текущего года – 57 тыс.»,— прокомментировала в эфире ОТВ госпожа Савинова.

Она рассказала, что при выявлении заболевания на ранней стадии крайне важно оперативное вмешательство. Поскольку нагрузка на онкодиспансер за годы сильно выросла, было принято решение расширить площади.

«Мы будем инсталлировать туда тяжелое оборудование, должны поменять два лифта. Проведем косметический ремонт. Думаю, что весной мы точно сможем открыться. Это позволит нам снизить очередь на оперативные вмешательства по этим трем направлениям до 7 дней (сейчас — около 2-3 недель. — "Ъ-Урал")»,— рассказала госпожа Савинова.

Мария Игнатова