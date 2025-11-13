Роддом на Химмаше закроют из-за устаревших стандартов безопасности

В Екатеринбурге прекратит работу стационар №2 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ), который находится на ул. Дагестанская, 3 на Химмаше, сообщили в минздраве Свердловской области.

Закрытие связано с тем, что здание не соответствует современным стандартам безопасности и качества медицинской помощи. Такую оценку и рекомендации дали эксперты Научно-исследовательского института имени академика Кулакова — ведущего учреждения по профилю акушерства и гинекологии.

По словам главного врача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой, согласно современным требованиям, все помещения, в которых оказывается неотложная помощь, в том числе операционные и родильные залы, должны располагаться на одном этаже. Теперь женщин будут принимать в основном корпусе ЕКПЦ на ул. Комвузовской, 3 и других роддомах. «Так как данное изменение структуры проводилось в пределах одной медицинской организации, то не предполагалось никакого сокращения сотрудников. Поэтому всем сотрудникам — и врачам, и среднему медперсоналу — были предложены места работы в акушерском стационаре на ул. Комвузовской, 3. Все врачи будут трудоустроены именно в это отделение»,— сказала она, добавив, что не все сотрудники из числа среднего и младшего медперсонала согласились перейти на работу в это отделение — им планируют предоставить дополнительные выплаты при увольнении.

Как сообщила советник заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Ольга Чадова, в стационаре на ул. Дагестанская за девять месяцев прошли 2,5 тыс. родов — это количество можно перераспределить в другие роддома Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Несколько дней назад более 100 медиков стационара №2 попросили власти (обращение есть в распоряжении «Ъ-Урал») сохранить роддом — по их словам, их вынуждали перевестись на ул. Комвузовскую или уволиться по собственному желанию. При этом закрытие этого роддома сильно осложнит получение медицинской помощи женщинам всего юга Екатеринбурга и ближайших населенных пунктов. «Мы переживаем за женщин, которые будут вынуждены добираться через весь город. Возрастают риски того, что женщина не сможет получить своевременную медицинскую помощь — ее могут не довезти»,— подчеркнули сотрудники роддома.

Ирина Пичурина