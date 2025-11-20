В Крыму обесточен город Бахчисарай

В крымском городе Бахчисарай, в котором проживает около 30 тыс. человек, произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

«Произошло аварийное отключение оборудования. На месте работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа»,— уточнили на предприятии. Также, по словам специалистов, без света остался поселок Каменское в Ленинском районе Крыма.

19 ноября из-за аварии на сетях без электроэнергии остались населенные пункты Бахчисарайского района Крыма и несколько десятков улиц Симферополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь