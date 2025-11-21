Что СМИ сообщали о планах завершения конфликта России и Украины

7 февраля 2025 года британское издание Daily Mail со ссылкой на источник в Киеве опубликовало «мирный план администрации Трампа». Согласно документу, прекращение огня должно было состояться к 20 апреля с последующим выводом ВСУ из Курской области и отказом Киева от потерянных территорий и членства в НАТО до 9 мая.

18 февраля 2025 года, в день переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на дипломатические источники сообщила о согласованном сторонами «трехэтапном плане» урегулирования конфликта. Он предполагал прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание мирного соглашения.

16 марта 2025 года в эфире CBS госсекретарь США Марко Рубио представил «двухэтапный план» по урегулированию, включавший немедленное прекращение огня и последующие переговоры.

22 апреля 2025 года газета Financial Times сообщила, что Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником Дональда Трампа предложил остановить боевые действия по текущей линии фронта. В тот же день The Washington Post написала о готовящемся предложении США по признанию российского контроля над Крымом.

25 апреля 2025 года агентство Reuters со ссылкой на документ по итогам лондонских переговоров США, Украины и ЕС рассказало о «четырехпунктном плане». Он включал прекращение огня, обмен пленными, гарантии безопасности и восстановление Украины за счет замороженных российских активов.

21 августа 2025 года Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Владимир Путин выдвинул условия для прекращения огня. Согласно им, Киев должен отказаться от подконтрольных районов Донбасса, закрепить нейтральный статус и отказаться от размещения иностранных войск.

21 октября 2025 года агентство Bloomberg сообщило о новом «мирном плане из 12 пунктов», разработанном европейскими союзниками совместно с Киевом. Он предусматривал прекращение огня, отказ от территориальных претензий, обмен пленными и возвращение детей, а также последующие переговоры об управлении территориями.