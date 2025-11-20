Обвиненная в гибели 11 человек тагильчанка попросила Бастрыкина о личном приеме

Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова, обвиненная в гибели 11 человек во время взрыва газа в Нижнем Тагиле, во второй раз обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину и попросила его о личном приеме, следует из ее видеообращения опубликованного на своей странице в соцсети «Вконтакте». Женщина привела доводы, которые могут доказать ее невиновность. «Если я виновата – я готова нести ответственность, но я действительно хочу понимать, в чем конкретно я виновата и что произошло в тот день»,— подчеркнула она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбор завалов после взрыва газа в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Разбор завалов после взрыва газа в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В своем новом обращении она отметила, что экспертиза была проведена частной компанией, а не бюджетным учреждением. Женщина совместно с еще одним потерпевшим Михаилом Касьяновым выяснила, что сертификаты судебных экспертов можно приобрести за 27 тыс. рублей, что ставит под сомнение их квалификацию. «Я считаю, что эти эксперты не могли проводить исследование настолько серьезной трагедии»,— заявила госпожа Сербинова.

Она добавила, что следователь не дает ей возможности предоставить дополнительные доказательства, ссылаясь на истечение времени. «В данный момент у меня на руках есть заключение специалиста (рецензия), по результатам которой эпицентр взрыва не находился в моей квартире»,— написала Елена Сербинова.

Тагильчанка просит передать дело в вышестоящий следственный орган для более тщательного рассмотрения. Женщина также выразила желание встретиться лично с главой СКР, чтобы подробно рассказать о своих возражениях по ходу расследования.

Напомним, в результате взрыва газа 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле погибло 11 человек, включая 12-летнюю дочь госпожи Сербиновой Полину. По версии следствия, эпицентр взрыва находился в квартире Елены Сербиновой. Ей предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: причинение по неосторожности смерти, тяжкого вреда, повреждения имущества. Женщина вину не признает. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее она уже обращалась к Александру Бастрыкину.

Полина Бабинцева