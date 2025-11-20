Белый дом одобрил «сокрушительные санкции» против России. По крайней мере, об этом заявил автор соответствующего законопроекта сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, Дональд Трамп призвал продвинуть документ в Конгрессе. Об этом глава Белого дома якобы попросил лидера республиканцев в сенате. Законопроект позволит президенту вводить вторичные санкции и пошлины на торговых партнеров России по своему усмотрению. В первую очередь ограничения могут коснуться импортеров нефти, газа и урана, то есть Бразилии, Индии и Китая.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Впрочем, даже при одобрении документа Трамп вряд ли сможет полноценно использовать этот рычаг давления, считает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко: «Данные меры вряд ли произведут значительный эффект. Они выглядят больше как политический фактор, потому что Трамп хочет получить дополнительный инструмент давления. США так же угрожали санкциями Индии, если она не прекратит покупать российскую нефть. Но пока они не введены. Наоборот, после этого Соединенные Штаты активизировали переговоры с Нью-Дели.

Еще один аргумент, почему это маловероятно: даже если вдруг Трамп получит такую возможность и будет ей пользоваться в полной мере, подобные меры сильно дестабилизируют глобальный рынок нефти. И скачки мировых цен невыгодны всем его участникам. Кроме того, в Верховном суде США идут процессы по правомерности введенных Трампом пошлин, и высока вероятность, что они могут быть отменены. Поэтому сейчас американскому президенту необходимо до конца 2025 года обладать максимальными инструментами давления, чтобы завершить те переговоры с основными партнерами, которые он инициировал. Но вводить пошлины против очень широкого круга стран сложно, это всегда инструмент более сфокусированного давления.

Обложить 500-процентными пошлинами сразу половину стран мира, которые могут участвовать как посредники в схемах изменения логистики, перепродажи не под силу даже США».

Параллельно с разработкой инициативы о расширении полномочий Трампа вводить вторичные санкции против партнеров России, Верховный суд США оценивает законность уже введенных торговых пошлин. По данным портала Axios, часть тарифов в результате могут отменить или ограничить. Впрочем, законопроект, о котором сейчас идет речь, защитит Трампа именно от таких разбирательств, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Мера выглядит обоснованной. Дональд Трамп пытается расширить границы своих полномочий и получить больше власти.

Президент США сможет вводить таможенные пошлины против любых стран, мотивируя это тем, что они покупают у России энергоресурсы. И эти пошлины не будут односторонними, то есть они не будут приняты единственной ветвью исполнительной власти, а их одобрит и законодательная. Это даст ему возможность защититься от решения Верховного суда вводить пошлины по собственному усмотрению. Думаю, в этом случае он станет ориентироваться на договоренности с Пекином и Москвой. Это не хаотичная политика, а изначально построенная на его собственной воле и решениях».

По информации СМИ, инициативу сейчас поддерживают более 80 сенаторов, а для принятия документа достаточно и 50 голосов за. Как отмечал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, законопроект «просто ждал зеленого света» от Белого дома для официального рассмотрения в Конгрессе. В Кремле сообщили, что следят за этой инициативой Вашингтона. По словам Дмитрия Пескова, к принятию законопроекта Москва отнеслась бы крайне негативно.

Ульяна Горелова