Футболисты попались на бабушках

Международная федерация футбола (FIFA) оказалась втянута в любопытный диспут с Федерацией футбола Малайзии (FAM). Последняя, уверены в FIFA, подделала документы, чтобы натурализовать сразу семерых футболистов. Несмотря на очевидно слабую позицию, малайзийская сторона заявила о намерении отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде (CAS). В ответ в FIFA сообщили, что намерены подумать об ужесточении наказания, назначенного FAM. Оно явно будет более чувствительным, чем предыдущее — штраф и отстранение оскандалившихся игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргентинец Родриго Ольгадо успел сыграть за сборную Малайзии один матч и забить один мяч, прежде чем FIFA отстранила его за нарушение правил натурализации

Полудетективная история, в результате которой сборная Малайзии по футболу внезапно обзавелась семью новыми футболистами из Южной Америки и Европы, получила продолжение. Федерация футбола Малайзии (FAM) ранее уже проиграла дело в дисциплинарном комитете FIFA, но после получения мотивировочной части вердикта собирается подать иск в CAS.

Скандал разразился минувшим летом после матча квалификационного раунда Кубка Азии, в котором сборная Малайзии обыграла команду Вьетнама со счетом 4:0. На рядовое событие обратили внимание потому, что в составе малайзийской команды было сразу семь недавно натурализованных футболистов. Само по себе это мало что значит: к натурализации спортсменов прибегают многие футбольные сборные.

На чемпионате мира 2022 года более 130 футболистов выступали не за те страны, в которых родились и чье гражданство они получили первоначально.

Например, сборная Марокко более чем наполовину состояла из потомков марокканцев, перебравшихся в европейские страны. Около 40% игроков сборных Туниса, Катара, Камеруна родились и выросли за границей. Только сборные Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и Саудовской Аравии были составлены исключительно из своих футболистов. Но малайзийцы так спешили усилить свою сборную, что пошли на грубое нарушение правил FIFA, регулирующих натурализацию. Они подделали документы о происхождении игроков.

По правилам FIFA недостаточно просто получить второе гражданство, чтобы выступать за другую страну. Нужно показать тесную связь с государством, за сборную которого игрок хочет выступать. Таковой, в частности, считается рождение на территории страны, рождение там же одного из биологических родителей или одного из дедушек или бабушек, проживание в стране на протяжении пяти лет после достижения 18 лет. Пунктом номер два FAM и решила воспользоваться.

В FIFA были отправлены документы, из которых следовало, что бабушки или дедушки принятых в 2025 году в малайзийское гражданство испанцев Габриэля Палмеро и Джона Ирасабаля, аргентинцев Факундо Гарсеса, Родриго Ольгадо и Иманоля Мачуки, бразильца Жуана Фигейреду и голландца Хектора Хевела родились в Малайзии. В FIFA это не вызвало вообще никаких подозрений, и игрокам разрешили выступать за сборную Малайзии. Только после жалобы в FIFA на действия малайзийской стороны на ситуацию обратили внимание. Кто именно подал жалобу и кто дал FIFA нужную информацию, неизвестно. Малайзийская сторона подозревала в этом вьетнамцев, но эта версия подтверждения пока не получила.

Проведенное FIFA расследование показало, что предоставленные малайзийской стороной свидетельства о рождении предков футболистов поддельные.

В распоряжение FIFA каким-то образом попали скриншоты переписок футболистов, в которых те зачем-то пересылали друг другу фотографии реальных свидетельств о рождении своих дедушек и бабушек.

Ни один из них к Малайзии отношения не имел. А Габриэль Палмеро, которого, как оказалось, на самом деле зовут Габриэль Фелипе Арроча, на слушаниях в дисциплинарном комитете FIFA заявил: «Мой дед родился в Венесуэле, а бабушка в Испании. Извините, я хотел сказать, в Малайзии».

Реакция FIFA на случившееся была удивительно мягкой. Руководящая футбольная структура даже не настаивала на присуждении сборной Малайзии технического поражения в означенном матче против команды Вьетнама (два мяча в нем как раз на счету представителей скандальной семерки — по голу забили Ольгадо и Фигейреду). Все ограничилось дисквалификацией самих футболистов на 12 месяцев и штрафом в размере 350 тыс. швейцарских франков (€376 тыс.) FAM.

Однако после того, как FAM обозначила свое намерение довести дело до рассмотрения в CAS, в FIFA склоняются к ужесточению позиции, что может привести как к дисквалификации FAM, так и к проблемам для лиц, причастных к фальсификации документов. В FIFA сообщили, что открыли официальное расследование, в центре которого будет внутренняя кухня FAM. «Игроки признали, что вообще не читали документы, подававшиеся ими на получение малайзийского гражданства. Они пояснили, что после подписания бумаг все формальности взяла на себя FAM»,— говорится в заявлении FIFA, которая поручила своему секретариату официально уведомить о случившемся власти Бразилии, Аргентины, Испании, Нидерландов и Малайзии. «Важно, чтобы соответствующие структуры получили всю информацию, чтобы начать соответствующие процедуры, включая уголовное преследование провинившихся»,— отметили в FIFA.

Александр Петров