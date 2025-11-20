Польша потребовала от Белоруссии выдать подозреваемых в диверсии на ж/д путях

Польша запросила у Белоруссии экстрадицию двух граждан Украины, подозреваемых в диверсии на железной дороге, сообщило Reuters со ссылкой на заявление польского МИДа. По данным агентства PAP, запрос передали временному поверенному в делах Белоруссии в Варшаве. В прокуратуре заочно предъявили обвинения мужчинам Александру К. и Евгению И., передает Reuters.

Речь идет об инциденте 16 ноября на железной дороге в Мазовецком воеводстве, ведущей на Украину. Тогда на железнодорожной линии в районе станции Гарволин машинист поезда заметил повреждение рельсов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «актом саботажа» и подтвердил, что пути взорвали. 17 ноября местные СМИ сообщили, что на той же железнодорожной ветке, но возле станции Пулавы, неизвестные испортили контактную сеть.

Господин Туск заявил, что к инцидентам причастны двое граждан Украины, которые «длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами». В Кремле причастность к диверсии отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «примечательным» тот факт, что в деле фигурируют граждане Украины. После инцидента власти Польши закрыли последнее генконсульство России в Гданьске. В МИД России сообщили «Ъ», что Россия ответит на это зеркально, сократив дипломатическо-консульское присутствие Польши в стране.