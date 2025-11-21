Пожизненно осужденный убийца хочет оспорить продажу квартиры для выплат жертвам

Пожизненно осужденный за серию убийств и изнасилований Игорь Птицын намерен оспорить решение Верховного суда Татарстана, разрешившего продать его квартиру для выплаты компенсаций пострадавшим и их семьям. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

Шестой кассационный суд в Самаре назначил рассмотрение жалобы на 13 января 2026 года. Ходатайство господина Птицына о приостановлении начала торгов было отклонено, что позволяет приставам приступить к реализации имущества. Тем не менее квартиру пока не выставили на продажу.

Подробнее — в материале «Квартирный вопрос».

Анна Кайдалова