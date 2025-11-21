Квартирный вопрос

Осужденный за серию убийств и изнасилований Игорь Птицын попытался обжаловать решение Верховного суда Татарстана о продаже его квартиры для выплат компенсаций жертвам и их родственникам. Шестой кассационный суд в Самаре приступит к рассмотрению жалобы пожизненно осужденного 13 января 2026 года. Ходатайство о приостановлении исполнения апелляционного определения было отклонено, что позволит приставам реализовать имущество, однако пока квартира на торги не выставлена. Родственники и выжившие жертвы планируют участвовать в процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожизненно осужденный Игорь Птицын

Фото: СУ СКР по Республике Татарстан Пожизненно осужденный Игорь Птицын

Фото: СУ СКР по Республике Татарстан

Шестой кассационный суд в Самаре приступит к рассмотрению жалобы серийного насильника и убийцы Игоря Птицына 13 января 2026 года, определение о назначении даты рассмотрения есть в распоряжении «Ъ». Пожизненно осужденный пытается оспорить решение Верховного суда Татарстана, разрешившего судебным приставам продать принадлежащую Птицыну квартиру для выплат жертвам и родственникам жертв серийного насильника и убийцы.

Согласно приговору (был вынесен 28 октября 2022 года) осужденный обязан возместить причиненный моральный вред потерпевшим. Им положены выплаты от полумиллиона до полутора миллионов руб. Суммы эти погашены лишь частично, доход Птицына в колонии составляет всего 500 руб. в месяц.

В определении кассационной инстанции говорится, что жалоба принимается к рассмотрению, а вот ходатайство о приостановлении исполнения решения суда остается без удовлетворения.

Юрист, представляющий интересы родственников жертв маньяка, Анна Овчинникова, в беседе с корреспондентом «Ъ» рассказала, что на первый взгляд решение несет позитивный месседж для потерпевших: раз процесс реализации квартиры не стали приостанавливать, то, вероятнее всего, и решение в целом о том, что квартиру реализовать можно, в дальнейшем устоит.

С другой стороны, в УФССП на запрос «Ъ» о наличии исполнительного листа от Верховного суда не ответили, возможно, в службе предпочтут дожидаться окончательного решения судебной системы по этому делу. Тем не менее несколько дней назад приставы посетили квартиру осужденного, установили, что в ней уже никто сейчас не проживает, опечатали жилище и готовятся выставить его на торги.

В данном деле есть правовой парадокс, рассказал «Ъ» член российской ассоциации юристов Николай Иванов. Права по закону в этой истории есть и у осужденного к пожизненному заключению (право на жилье и его неприкосновенность), и у потерпевших (на восстановление социальной справедливости и выплаты согласно законно вынесенному приговору суда). Судебной системе, полагает эксперт, решить этот вопрос будет непросто. Впрочем, случаи прекращения права собственности на жилье вследствие злостного и регулярного нарушения прав других лиц уже есть.

С инициативой продажи принадлежащей Птицыну квартиры выступили судебные приставы. Речь идет о двухкомнатной квартире на 9-м этаже Авиастроительного района Казани (цены на аналогичную недвижимость в этом районе варьируются от 5 до 9 млн руб.).

Авиастроительный районный суд Казани в сентябре 2024 года отказал приставам и потерпевшим в требовании продать квартиру осужденного к пожизненному заключению, ссылаясь на нормы Конституции России и Гражданского кодекса, которые гарантируют неприкосновенность единственного жилья. При рассмотрении дела сам Игорь Птицын возражал против продажи, мотивируя тем, что если он когда-нибудь все же выйдет на свободу (в случае УДО, помилования или пересмотра дела), то ему надо будет где-то жить.

В ходе первого судебного разбирательства выяснилось, что эту квартиру сдавала сожительница Птицына и получала с этого доход. Верховный суд Татарстана 15 августа 2025 года отменил решение районного суда и постановил: квартиру реализовать на торгах. Птицыну от вырученной суммы оставить 2 млн руб. на приобретение минимального жилья, остальные деньги разделить поровну между потерпевшими.

Марина Максимова, мать убитой в 2011 году 18-летней Даши Максимовой, продемонстрировала корреспонденту «Ъ» несколько квитанций о переводах от Игоря Птицына из колонии. Суммы указаны разные: 115 руб., 385 руб., 550 руб. Женщина расценила эти переводы скорее как издевательство.

Еще одна потерпевшая — Гузель Антонова. На ее 16-летнюю дочь Ксению Игорь Птицын, согласно материалам дела, напал в июле 2011-го в лесопосадке на улице Воровского. Девушку он ударил обрезком трубы по голове и попытался изнасиловать, пока та умирала. Потом бросил тело в кустах, где его обнаружили спустя несколько часов прохожие, гулявшие с собакой. Сейчас мать погибшей — инвалид первой группы, передвигаться может только в инвалидном кресле. При этом живет в старой коммуналке без пандуса и нуждается как в постоянных реабилитационных процедурах, так и в приспособленном к ее статусу жилье. Она тоже не получила положенную по приговору компенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Максимова (слева), юрист потерпевших Анна Овчинникова (в центре) и Гузель Антонова (справа).

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ Марина Максимова (слева), юрист потерпевших Анна Овчинникова (в центре) и Гузель Антонова (справа).

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

Несколько родственников и пострадавших от нападений Птицына готовят обращение о своем участии в рассмотрении кассационной жалобы. Дело будет рассмотрено, вероятнее всего, по видеосвязи. Игорь Птицын будет следить за процессом из колонии, где отбывает срок, а судебные приставы, которые и вышли с инициативой продать квартиру маньяка и из вырученных денег выплатить положенные по приговору компенсации морального вреда потерпевшим, будут включаться из здания Верховного суда Татарстана.

Виктор Штерн