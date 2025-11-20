«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как вузы, бизнес и научные центры объединяются для подготовки квалицированных кадров в химпроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Казалось бы, куда меньше? Но в последние месяцы безработица достигла исторического минимума — чуть больше 2%. Кадры востребованы во всех отраслях, особенно нужны высококвалифицированные специалисты. Например, в химпроме это инженеры, проектировщики, технологи и другие. Именно поэтому подготовка таких кадров стала одной из задач нацпроекта «Новые материалы и химия». Для этого, к примеру, профильные вузы, бизнес и научные организации объединяют в сеть, чтобы вести будущего специалиста от парты до станка. И компаниям из химпрома такой подход сейчас крайне необходим, говорит директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова:

«Первой стадией является разработка. Здесь обучение становится базой для генерации идей. Мы не можем ждать гениальных идей от людей, если мы их не знакомим с последними трендами, с технологиями. По сути, мы учим команду не просто изобретать, а изобретать с пониманием рынка и возможностей. Когда мы переходим ко второму этапу, то есть к самому производству, здесь, конечно, главная задача обучения — обеспечить бесшовный переход от прототипа к серийному изделию. Новые материалы, сложное оборудование, цифровые двойники — все эти направления требуют новых навыков. И, наконец, внедрение — на мой взгляд, это самый психологически сложный этап. Как только в компании происходит любая инновация, она ломает привычные процессы. Здесь, конечно же, без обучения сотрудники видят угрозу своей работе».

Готовят будущих химиков 300 вузов. Среди них особая роль отведена Томскому госуниверситету. На его базе организован Центр опережающей подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров. Именно он и должен объединить возможности ведущих вузов и предприятий для обучения специалистов. Другая задача нацпроекта — сократить зависимость от импорта до 2030 года на треть. Для бизнеса доступны меры поддержки в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», например, льготные кредиты под 3% и 5 % годовых.