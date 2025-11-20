Первую международную экобиеннале в Нижнем Новгороде посетили 170 тысяч зрителей

Более 170 тыс. зрителей посетили Первую международную биеннале экологического искусства, которая проходила в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября и была посвящена осмыслению взаимоотношений человека и природы. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Биеннале была подготовлена по инициативе правительства Нижегородской области и московской галереи «Триумф». Программным директором и главным куратором выступила историк искусства Юлия Аксенова.

Программа включала в себя 13 выставочных проектов. Первой стала выставка «Земное/Планетарное» в Арсенале. Затем заработали спецпроекты «Зона пчел» в НГХМ и «Цифровые надежды» в «Цехе». Главная выставка биеннале «Кожа Земли» открылась в конце мая в зданиях Мытного рынка и гостиницы Ермолаевых, последнюю впервые использовали как выставочное пространство.

Летом в Академии «Маяк» запустили спецпроекты «Чистая энергия», «Искусство атомных городов» и «Сложная смесь», а в Арсенале — «Мечты о доме». Выставки также проходили в центре современного искусства «Терминал А», студии «Тихая», Русском музее фотографии, галереях Futuro и 9Б.

Подробнее об основных проектах экобиеннале читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Искусство как спасение».

Елена Ковалева