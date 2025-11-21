Солнце-конь

Группа «Аукцыон» выпустила 12-й студийный альбом «Сокровище». Игорь Гаврилов поддался соблазну пройти с музыкантами через все круги музыкального ада и выйти к свету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сольные альбомы лидер «Аукцыона» Леонид Федоров выпускает часто, а вот новый диск самой группы вышел впервые за пять лет

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сольные альбомы лидер «Аукцыона» Леонид Федоров выпускает часто, а вот новый диск самой группы вышел впервые за пять лет

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидер группы «Аукцыон» Леонид Федоров выпускает один альбом за другим, но релизы «Аукцыона» — вещь более трудоемкая, требующая объединения усилий внушительного количества людей. «Сокровище» выходит спустя пять лет после альбома «Мечты». Тогда в холодящей кровь песне «Затаись и жди» группа передала ощущение будущих цивилизационных сдвигов, которые ждали прямо за углом. Что не помешало Леониду Федорову и дальше писать жизнерадостные и даже беззаботные песни.

Открывающая «Сокровище» песня «Борода» пышет радостью и жизнелюбием, по этим показателям начало альбома «Аукцыона» вполне сопоставимо со свежей работой Дэвида Бирна «Who Is the Sky?» (см. “Ъ” от 5 сентября). В клипе на песню «Борода» Леонид Федоров поет и пляшет вместе со своей женой и музой Лидией Федоровой, а группа играет с задором циркового оркестра, добавляя в аранжировку все новые и новые веселящие ингредиенты.

Следующий трек «Топ-топ» помещает давних поклонников «Аукцыона» в более привычную среду. Гитарный бой в наушниках сразу вызывает в памяти образ Леонида Федорова, раскачивающегося на стуле с краю сцены. Гитару и голос, как всегда, поддерживают духовые, создающие узнаваемую пружинящую фактуру песни. Стихи Дмитрия Озерского — то ли магическое заклинание, то ли завораживающая белиберда. Его тексты часто идут вслед за уже написанной музыкой Леонида Федорова. «Топ, топ, кто идет? Повезет — не повезет. Ум-бум, хорошо. Весело, прекрасно». Легкомысленный трек с ощущением опасности, спрятанным глубоко внутри.

За «Топ-топ» следует обязательный едва ли не для каждого релиза с участием Леонида Федорова эпизод поклонения поэтическому таланту Анри Волохонского. На этот раз группа взяла в разработку его перевод «Псалма 37». Он отличается от синодальных переводов более вольным, экспрессивным стилем. Леонид Федоров для этой песни из всех своих вокальных регистров выбрал самый низкий и строгий. Непонятно как, но в этом же треке есть абсолютно завораживающее лирическое чувство, которое обеспечивают довольно скромная перкуссия и акустическая гитара. Песня длится больше семи минут, на размеренный ритмический ход наслаивается все более вольная джазовая импровизация с участием духовых и виолы да гамба. Такая трактовка священного текста, пожалуй, способна не только пополнить ряды адептов группы новыми поклонниками, но и вызвать у слушателей желание пойти в церковь.

В «Мусульманине» группа погружается в глубины суровых гитарных и басовых риффов почти в духе Swans. Чувство опасности в этой песне пересекается со скоморошьим криком, а труба Юрия Парфенова словно примиряет враждующие стихии. После такого мощного, цепляющего на физиологическом уровне опыта требуется передышка, но «Аукцыон» движется дальше — в холод, преодолевая сопротивление низких частот, как Франкенштейн — на север в погоне за чудовищем. Песня называется «Трам-пам-пам». Это тяжелое, долгое, очень человеческое переживание. И все равно где-то на нижних его этажах есть характерный резвый ритм, идеальный для танцев Олега Гаркуши на сцене.

Наконец наступает время девятиминутной инструментальной баллады, написанной Юрием Парфеновым. Трубач за свою карьеру прошел через самые знаменитые джазовые составы страны и в 2011-м остановился в «Аукцыоне». Он ушел из жизни прошедшим летом. Музыканты назвали композицию в его честь — «Юрочка». В этом кинематографичном джазовом номере можно расслышать на втором-третьем плане и нойз, и «губную перкуссию», и случайные звуки, и церковное пение. Масштаб и глубина этой вещи удивили бы в составе альбома какой угодно рок-группы, только не «Аукцыона».

В песне «Ты сказала мне» «Аукцыон» словно вытаскивает себя за волосы из болота, в которое сам себя и завел. При помощи той же трубы Юрия Парфенова и остального ансамбля Леонид Федоров и Дмитрий Озерский генерируют ощущение надежды и счастья: «Только далеко ходит солнце-конь». Все посторонние щелчки, все жужжание насекомых и кваканье лягушек, как всегда у «Аукцыона», сливаются в единую картину, от красоты которой замирает сердце. И остается только дико сплясать, как Игги Поп, под занавес, под оглушительный рок-н-ролл, который заявляет в ультимативной форме: «Лето не закончится, и ничего не кончится».

Игорь Гаврилов