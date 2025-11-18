Верховный суд Удмуртии оставил главу Завьяловского района Русинова в СИЗО

Главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова, обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) оставили в СИЗО. Такое решения приняла апелляционная инстанция Верховного суда (ВС УР) республики после жалобы адвоката обвиняемого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«В судебном заседании обвиняемый и его защитники просили отменить постановление суда первой инстанции и избрать иную более мягкую меру пресечения — залог, домашний арест или запрет определенных действий, — обосновывая тем, что обвиняемый не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей»,— говорится в сообщении. ВС УР признал избранную меру пресечения законной и оставил ее в силе.

Напомним, Индустриальный райсуд Удмуртии отправил господина Русинова в СИЗО 7 ноября. По версии следствия, он помог местному бизнесмену и депутату (ФИО не озвучивалось) оформить землю в долгосрочную аренду в Завьяловском районе, за что последний оказал чиновнику «услуги имущественного характера» более чем на 500 тыс. руб. и покровительствовал при осуществлении предпринимательской деятельности. Сотрудники УФСБ задержали Константина Русинова 6 ноября. Свою вину чиновник не признавал. По статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Подробнее об избрании меры пресечения «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Чья земля, того и в СИЗО».