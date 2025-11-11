На должность главы Комитета по делам молодежи Казани подано 207 заявок

В Казани на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома города поступило 207 заявок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Большинство претендентов из Казани (74%), еще 11% заявок поступило от жителей Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Зеленодольска и других городов Татарстана. Остальные 15% — из регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару, Екатеринбург, Омск, Новосибирск и Владивосток.

Две трети участников конкурса — мужчины. Средний возраст соискателей составляет 35 лет, самому молодому кандидату 20 лет, самому старшему — 63 года.

Поиск кандидатов начался неделю назад. Ранее пост главы Комитета по делам молодежи занимала Алия Загидуллина, которая возглавляла комитет с августа 2022 года.

Анна Кайдалова