Президент Косово назначил внеочередные парламентские выборы на 28 декабря

Досрочные парламентские выборы в Косово пройдут 28 декабря, заявила президент Вьоса Османи. Внеочередные выборы было объявлены на фоне неудачной попытки премьера Альбина Курти сформировать правительство.

«28 декабря — это дата, которую я рассматриваю как единственно возможную»,— сказала журналистам президент Вьоса Османи (цитата по AFP).

Последняя попытка правящей в Косово партии «Самоопределение» премьера Альбина Курти сформировать правительство провалилась вечером 19 ноября. Предложенный кабинет министров поддержали только 56 депутатов из 120. Теперь Косово предстоят внеочередные выборы. По конституции они должны состояться в течение 40 дней после президентского указа.

Политический кризис в Косово начал нарастать сразу после состоявшихся в феврале парламентских выборов, которые впервые за 17 лет с момента провозглашения косовской независимости прошли в предписанные конституцией сроки. Сначала в Косово полгода не могли избрать руководство нового парламента — по этому поводу прошло аж 56 голосований, в дело даже пришлось вмешаться конституционному суду. Еще три месяца ушло на попытки договориться о новом правительстве. В итоге, за девять месяцев после состоявшихся в феврале выборов правящая партия так и не смогла сформировать правительство.

Анастасия Домбицкая