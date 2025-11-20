Британия потратит $413 млн на новые лазерные системы для военно-морского флота

Британское правительство заключило контракт с концерном MBDA на поставку лазерных систем DragonFire для военно-морского флота Великобритании на $413 млн. Ожидается, что первые лазерные системы, способные сбивать высокоскоростные дроны, будут установлены на эсминце королевского флота Type 45 к 2027 году.

«Компания MBDA получила контракт на сумму 316 млн фунтов стерлингов на поставку новых систем DragonFire для королевского флота с 2027 года»,— говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте британского правительства.

Контракт был заключен в рамках плана правительства по оснащению кораблей новыми технологиями для противодействия потенциальным атакам беспилотников.

«В последних испытаниях на Гебридском полигоне министерства обороны США участвовали беспилотники, способные развивать скорость до 650 км/ч, что вдвое превышает максимальную скорость болида Формулы-1. В том числе впервые в Великобритании была проведена проверка таких беспилотников за горизонтом, слежение за целью и их сбивание»,— говорится в сообщении. Отмечается, DragonFire заняла первое место в Великобритании по результатам последних испытаний, поскольку доказала способность сбивать высокоскоростные дроны.

Правительство обратило внимание что выстрел из лазерной системы обходится «всего в 10 фунтов стерлингов» и «достаточно точен, чтобы поразить монету в 1 фунт стерлингов с расстояния в километр». «Это более экономичный метод по сравнению с традиционными ракетными системами, стоимость выстрела которых превышает сотни тысяч фунтов стерлингов»,— указывают в британском правительстве.

Британское отделение MBDA будет работать над реализацией контракта в партнерстве с британской QinetiQ и итальянской Leonardo.

Анастасия Домбицкая