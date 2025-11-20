В кофе или вино можно, наконец, нырнуть

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о термальном комплексе, где есть большой бассейн с красным вином и кофейная купель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Bateman / Reuters Фото: Tom Bateman / Reuters

В Японии традиционные спа-процедуры дополнили услугами, которые уже оценили не только посетители, но и пользователи соцсетей. Курортный город Хаконе к западу от Токио, недалеко от Фудзиямы и так славится своими горячими источниками. Гости могут выбрать то, что им по душе: наслаждаться красотой природы на свежем воздухе, купаясь в открытых бассейнах и ваннах с видом на залив Сагами, исследовать пещеры с горячими источниками или найти расслабление и новые эмоции в крытых купальных комплексах.

Купальни Юнессан — это возможность буквально окунуться во что-то новое для себя. Например, в большой бассейн с красным вином. Над емкостью с напитком располагается огромная фигура бутылки, из которой в бассейн как бы постоянно подливают вина. Это делает и персонал, из обычных бутылок, к восторгу посетителей. Их, конечно, призывают жидкость из купальни не пить. А купаться в ней действительно полезно, вино богато антиоксидантами и благотворно влияет на весь организм.

Если к вину душа не лежит, можно окунуться в купель со снижающим усталость кофе или с успокаивающим зеленым чаем. Наконец, ценители японских традиций могут погрузиться в саке. Напиток капает в бассейн из большой бочки и наполняет помещение насыщенным расслабляющим ароматом. Кроме адаптированной для европейцев территории есть зона онсэн Мори-но Ю. Это красивый сад с большими камнями, паром и журчанием воды. Здесь гости наслаждаются частными ваннами и саунами, в женском спа-центре можно погрузиться в специальную ванну из кипариса. Купальный костюм уже не требуется.

Зато администрация предупреждает, что с татуировками на теле посещать это место запрещено. Стоимость билета в общие купальни — 2,5 тыс. иен (это примерно 1,3 тыс. руб.), аренда комнаты на вилле для переодеваний и спокойного посещения частной бани на 2,5 часа — от 7000 иен (примерно 3,5 тыс. руб.).

Яна Лубнина