Полиция нашла в Петербурге изготовителей порнографии с участием малолетних
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием малолетних.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала годовалых-двухлетних детей для изготовления фотоизображений с последующим размещением в даркнете и на зарубежных платформах, включая запрещенные в РФ социальные сети.
В ходе проведения обысков по адресам проживания задержанных изъяты: средства мобильной связи, носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.