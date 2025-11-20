Татарстан изымет землю у сельхозкомпании для реконструкции дороги

Правительство Татарстана намерено изъять земельный участок у компании «Уныш» для государственных нужд. Соответствующее распоряжение проходит антикоррупционную экспертизу.

Решение связано с необходимостью реконструкции региональной дороги Каркаусь—Салтык-Ерыкла в Кукморском районе. Площадь участка, который будет изъят у фирмы, составляет 54,8 тыс. квадратных метров.

По данным Rusprofile, ООО «Уныш» зарегистрировано в Кукморском районе и в отношении него возбуждено дело о признании банкротства.

Компания занимается смешанным сельским хозяйством: выращивает зерновые культуры и овощи, разводит крупный рогатый скот и занимается производством продукции животноводства.

Ранее сообщалось, что для государственных нужд передадут 61,6 га земельных участков в Кировском районе Казани.

Анна Кайдалова