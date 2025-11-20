Фонду земельных участков передадут 61,6 га земель в Кировском районе Казани

В безвозмездное пользование для государственных нужд передадут 61,5787 га земельных участков в Кировском районе Казани. Соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, территории, включенные в государственный резерв земель Татарстана, перейдут Фонду земельных участков. Земли будут использоваться под строительство многоквартирных жилых домов.

Контроль за исполнением распоряжения поручен Министерству земельных и имущественных отношений республики.

Анна Кайдалова