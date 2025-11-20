ПСБ опубликовал первый отчет об устойчивом развитии. В нем содержатся стратегия, ключевые достижения и проекты банка за 2024 год в области ESG. В фокусе экологических проектов ПСБ финансирование перехода к экономике замкнутого цикла, развитие экотуризма и ресурсосбережение. В частности, ПСБ принял участие в проекте по созданию комплекса переработки отходов «Алексинский комбинат». Кроме того, в банке активно развивается концепция «зеленого офиса». Банк содействует реализации проектов в области финансовой грамотности населения и бизнеса, инвестирует в образовательные программы. На благотворительные цели ПСБ в прошлом году выделил почти 6,5 млрд руб.

Гаджеты от Lenovo и Xiaomi вырастут в цене из-за дефицита чипов памяти и их подорожания. Об этом предупредили сами производители. Основная причина нехватки чипов — распространение ИИ, отмечает японское агентство Nikkei.

Выручка VK за девять месяцев выросла на 10%, до 111 млрд руб. Все операционные сегменты показали положительную рентабельность. Доходы от видеорекламы на платформах VK увеличились на 69%, доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса — на 12%.