Концерн «Калашников» завершил поставку «Вихрь-1» по государственному контракту

Концерн «Калашников» выполнил государственный контракт на поставку высокоточных управляемых ракет «Вихрь-1». Как сообщает пресс-служба предприятия, все изделия были отгружены заказчику в полном объеме и в соответствии с договорными требованиями.

Фото: Концерн «Калашников»

За последние два года специалисты концерна усовершенствовали ракету, основываясь на опыте применения в зоне СВО и обратной связи от военнослужащих.

Ракеты активно используются в зоне боевых действий для поражения наземных бронеобъектов и уничтожения укреплений, опорных пунктов и живой силы противника. «Вихрь-1» работает в любых условиях, включая ночь и сложные метеоусловия.

«Вихрь-1» — предназначена для поражения наземной техники, складов, переправ, командных пунктов и живой силы противника, а также среднескоростных воздушных целей, таких как вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Дальность эффективного поражения составляет 8 тыс. м днем и от 700 м ночью в зависимости от типа целей и условий применения. Время полета на дальность 8 км составляет 23 секунды. Ракета имеет массу 59 кг в контейнере и содержит боевую часть с массой 8 кг, обладающую кумулятивно-осколочно-фугасными свойствами и бронепробиваемостью до 750 мм по нормали к броне.

Анастасия Лопатина