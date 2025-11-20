«Все будто отполировано водой и временем»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как этот предмет мебели вошел в моду, а также о самых ярких моделях.

Бренд Gebruder Thonet Vienna представил новый модульный диван Ellipse, созданный дизайнером Кьярой Андреатти. Он построен на асимметричности линий, плавных изгибах, всё будто отполировано водой и временем. Элементы можно свободно переставлять, собирая композиции под пространство и настроение.

Идея модульного дивана родилась в 1960-е, когда к интерьеру перестали относиться как к фиксированной декорации, а стали воспринимать как адаптирующуюся систему. Тогда появился проект Марио Беллини для B&B Italia — революция, превратившая диван в архитектурный модуль. За ним — Soriana Афры и Тобиа Скарпа, Mah Jong у Roche Bobois, Non Stop у De Sede. Позже — Westside от Poliform, один из эталонов современной итальянской сдержанности, и Tufty-Time Патриции Уркиолы для B&B Italia, соединивший расслабленность и графичность. Ellipse выглядит достаточно удачным для того, чтобы войти в этот список самых интересных модульных диванов в будущем.

Анна Минакова