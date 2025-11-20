Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о массовых драках во времена СССР, в частности, о Ленинградском футбольном бунте в 1957 году.

Черно-белая хроника СССР середины прошлого века рисует нам картины относительно спокойных футбольных болельщиков на трибунах и только позитивные эмоции от любимой игры. Но далеко не всегда было так. Еще в 1947 году в Сталинграде во время матча местного «Трактора» и команды «ВВС» случилось ЧП. Гости начали играть грубо, что разозлило болельщиков, и в игроков полетели бутылки, камни и даже кульки с едой. Но это было лишь начало. В 1953-м, когда тбилисское «Динамо» могло стать чемпионом в случае победы над московским «Торпедо», все было уже серьезнее. Жесткая игра тбилисцев и неоднозначные судейские решения привели к тому, что на поле стадиона «Динамо» полетели камни и бутылки, а после финального свистка на газон выскочило более 200 человек, готовых ко всему. Гостям тогда чудом удалось скрыться в раздевалке, а судью игроки прятали в душевой.

Но самая массовая драка тех времен по размаху и последствиям вошла в историю как Ленинградский футбольный бунт. Все произошло в 1957-м на стадионе имени Кирова. Хозяева уступали московскому «Торпедо» 1:5. В конце второго тайма с трибун спустился человек, выгнал из ворот голкипера «Зенита» и занял его место. Судьи и милиция ничего не заметили. Когда же до правоохранительных органов дошло, что происходит, они начали жесткое задержание нарушителя. Тут прозвучал финальный свисток, и началось: сначала в тех, кто на поле, полетело все, что болельщики смогли найти, а потом толпа начала ни много ни мало штурм подтрибунных помещений. Кроме того, толпа громила машины, автобусы, избивала сотрудников милиции и даже не позволила работать врачам, которые приехали на машине скорой помощи. Утишить буйных получилось лишь через несколько часов, причем без стрельбы не обошлось. В той драке пострадало более 100 сотрудников милиции и военных, а реальные сроки от трех до восьми лет получили 16 человек.

Конечно, это лишь самые громкие эпизоды. Новый виток сражений на стадионах СССР начался в 1970-е, когда в стране появилось фанатское движение. Но это уже совсем другая история.

Владимир Осипов