Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, насколько востребованным был хетчбэк в разных странах, в частности, в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FORD Фото: FORD

Компания Ford решила снять с производства модель Focus, которая пережила несколько генераций и продержалась на производстве больше четверти века — 27 лет. Последний автомобиль четвертого поколения уже сошел с конвейера в городе Зарлуи на юго-западе Германии. Как уточняет британское издание Autocar, Ford официально не объявлял о завершении производства, но работники завода с горечью восприняли отказ от модели, сообщив об остановке конвейера в соцсетях.

Ну, понятно, что переживали они в первую очередь не о конкретной модели, а о собственных перспективах остаться без работы. Будущее предприятия в Зарлуи туманно. Другой популярный хетчбэк, Ford Fiesta, был снят с конвейера еще в позапрошлом году. Автомобили тут теперь не производятся, покупатель на завод пока не найден. А компания Ford в будущем решила сосредоточить свое внимание на кроссоверах и электромобилях. По крайней мере, в том, что касается ее производств в Европе, где выпускаются автомобили для жителей Старого Света.

С момента запуска в 1998 году по всему миру было продано более 12 млн экземпляров Ford Focus. А в России эта модель в течение нескольких лет носила статус бестселлера, тем более что производилась она у нас в стране, и по соотношению цена/качество такого статуса очень даже заслуживала. Российское производство модели Ford Focus первого поколения началось на заводе американской компании во Всеволожске в 2002 году. Но особенно у нас стал популярен второй Focus, стартовавший в 2004-м. В 2010 году Ford Focus стал самой продаваемой в России иномаркой. В России производство этой модели прекратилось в 2019 году, когда завод в Санкт-Петербурге закрыл сборочную линию после 17 лет работы. В Европе модель продержалась на конвейере еще шесть с лишним лет.

Есть слухи, что преемник «Фокуса» появится в 2027 году. Он будет предлагаться как с гибридной, так и с полностью электрической силовой установкой. Однако в наше нестабильное время любые прогнозы ненадежны, в том числе автомобильные.

Дмитрий Гронский