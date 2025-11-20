Доступные вершины

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об «умных» возможностях внедорожника Taishan.

Технологичность — пожалуй, ключевая особенность, а зачастую она же и преимущество современного китайского автопрома. К сожалению, не все что доступно на локальном рынке Поднебесной, работает полноценно или активируется вообще в России.

На днях бренд Voyah представил свой флагманский гибридный внедорожник Taishan. В качестве операционной системы бренд выбрал решение Huawei Harmony Space с инструментами искусственного интеллекта. В частности, ИИ применяется в системе автономного вождения. Нейросети отвечают за обработку данных с лидаров, камер и других сенсоров, обеспечивая безопасность при автоматическом управлении, смене полос, парковке, распознавании препятствий, ситуаций на дороге, а также открытии дверей.

Кроме того, искусственный интеллект работает над комфортом пассажиров второго ряда. Почти 70 датчиков в каждом из капитанских кресел передают в реальном времени информацию о положении тела. А алгоритмы автоматически распределяют давление воздуха в сиденьях, для достижения максимального персонального комфорта, заверяет производитель.

Кроме физической шумоизоляции кузова и двойных стекол инженеры добавили технологию активного шумоподавления. Даже бардачок обрел признаки технологичности, а конкретно — цифровой замок. То есть стал своего рода сейфом. Важный вопрос для будущих пользователей премиального внедорожника: будет ли столь умная операционная система полноценно работать в России? И получится ли интегрировать в нее пока еще популярные решения Apple CarPlay, Android Auto или «Яндекс Драйв», например?

Представители бренда пока конкретно ответить не могут. По их словам, сегодня автомобильное направление Huawei по своей политике в России официально не адаптируется. На автомобилях, которые сертифицируются для нашей страны, будет другая система. Компания в процессе. Работает над адаптацией, стремясь к наполнению сервисами, которые актуальны для российских пользователей.

Если представить, что все останется так, как есть сейчас, то владельцам iPhone и Android-устройств вероятнее всего придется довольствоваться подключением через Bluetooth. Пользователям же смартфонов Huawei и Honor повезло с бесшовной связью во флагмане Voyah.

Александр Леви