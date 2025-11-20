Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как, по мнению ученых из Кембриджа, жизнь в неблагополучных районах сказывается на физическом здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К старению мозга могут быть причастны почтовый индекс и ваши неблагополучные соседи. Жизнь в районах, которые далеки от элитных, повышает риск развития деменции, даже если у вас есть хорошее образование и деньги — к таким выводам пришли ученые из Кембриджа. Они проанализировали данные почти 600 британцев и ирландцев в возрасте от 40 до 60 лет. У жителей районов с высоким уровнем депривации были зафиксированы повреждения мелких сосудов мозга. В результате он получает меньше кислорода, что влияет на память. Ярче проявлялись проблемы с давлением, лишним весом и сном. Парадоксально, но есть один позитивный фактор — пьют жители таких районов меньше.

Ученые настаивают: бесполезно говорить людям о правильном питании и физических упражнениях. Если у вас во дворе нет турника, а в супермаркете — нормальной еды, лишь один фастфуд, вы не станете здоровым по взмаху волшебной палочки. А для поддержания мозга в сохранности нужны не только хорошие продукты, восьмичасовой сон, кроссворды и витамины, но и общение с равными по духу или теми, кто находится чуть выше по социальной лестнице. Однако ученые заметили, что результаты применимы только к жителям Ирландии и Великобритании.

Для того чтобы узнать, насколько глобален этот тренд, нужны более широкие исследования. Они напоминают, что есть данные, которые свидетельствуют об обратном в некоторых азиатских культурах, где, казалось бы, в более стесненных условиях, с высокой плотностью застройки жители практически не подвержены этим рискам. Возможно, из-за встроенного в культурный код уважения к старшему поколению. Оно и поддерживает мотивацию, чувство собственной значимости и здоровье мозга.

Анна Кулецкая