МАГАТЭ приняло резолюцию по Ирану с призывом к допуску к ядерным объектам

Совет управляющих Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ООН принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить инспекторам агентства «точную информацию» о запасах обогащенного урана и предоставить доступ к ядерным объектам страны. Об этом сообщают информационные агентства Associated Press (AP) и Reuters. Резолюция была предложена Францией, Великобританией, Германией и США.

Как сообщили Reuters дипломаты на встрече в Вене, резолюция была принята 19 голосами «за». Трое участников заседания проголосовали против, 12 воздержались. Заседание проходило в закрытом формате.

В тексте резолюции говорится, что Иран должен «без промедления» проинформировать МАГАТЭ о состоянии запасов обогащенного урана и подвергшихся бомбардировкам Израиля и США атомных объектов, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Наш посыл ясен: Иран должен безотлагательно решить свои проблемы с гарантиями. Он должен обеспечить практическое сотрудничество, предоставив доступ, ответы, восстановив мониторинг, чтобы агентство могло выполнять свою работу, и помочь восстановить доверие»,— цитирует Reuters обращение США, Великобритании, Франции и Германии к совету.

После июньской ирано-израильской войны эксперты МАГАТЭ проинспектировали большинство ядерных объектов в Иране, которые не подверглись бомбардировкам. Между тем к наиболее важным объектам Фордо, Натанзу и Исфахану эксперты МАГАТЭ допущены не были. Проинспектировать их и проверить запасы урана в стране инспекторы не могут до тех пор, пока Тегеран не представит обновленный отчет по этим вопросам. По данным МАГАТЭ, Иран располагает запасами в 440,9 кг (972 фунта) урана, обогащенного до 60%. Глава агентства Рафаэль Гросси говорил, что почти весь обогащенный до 60% уран по-прежнему остается в Иране.

В октябре министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). До этого Высший совет национальной безопасности Ирана высказывался за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Решение, по заявлениям Тегерана, связано с решением Совбеза ООН восстановить санкции против Ирана.

Анастасия Домбицкая