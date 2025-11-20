«Сельца» и «заимки» могут появиться в Ярославской области

Депутаты Ярославской областной думы предложили расширить перечень типов сельских населенных пунктов (СНП) региона, добавив такие понятия, как сельцо, посад, заимка и усадьба. Поправку к законопроекту, внесенному губернатором Михаилом Евраевым, предложила группа депутатов «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Ъ-Ярославль» сообщал, что типы СНП решили ввести после муниципальной реформы, так как в границах одного округа оказались пункты с одинаковыми названиями. Для идентификации одноименных СНП губернатор предложил ввести такие типы, как деревня, село, поселок, станция, поселок при железнодорожной станци, слобода, хутор, местечко.

«Мы предлагаем дополнить этот перечень историческими наименованиями сельских населенных пунктов. Это вопрос исторической справедливости. Например, наш прославленный земляк Федор Ушаков родился в сельце Бурнаково, а многие сейчас даже не знают, что был такой тип населенного пункта»,— сказал один из авторов поправок депутат Павел Исаев.

По словам авторов поправок, жители сами смогут выбрать тип населенного пункта, когда встанет вопрос об этом. Кроме того, как считают авторы, появление новых типов повысит туристическую привлекательность территорий.

20 ноября комитет по законодательству поддержал проект закона, внесенного губенатором, и одобрил поправки к нему. Решение будет принято на очередном заседании Ярославской областной думы.

Антон Голицын