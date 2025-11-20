Госдума не поддержит белгородский закон о запрете зарубежных счетов чиновникам

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал снять с рассмотрения законопроект о запрете на счета в иностранных банках для родственников госслужащих, ранее внесенный в парламент белгородской облдумой, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородская областная дума

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Белгородская областная дума

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Законопроект был внесен Белгородской областной думой в июне этого года. В октябре правительство уже давало на него отрицательный отзыв, указав на уже существующие запреты открывать счета в иностранных банках для супругов и детей некоторых должностных лиц. По мнению правительства, авторы поправок не обосновали, почему существующих норм недостаточно. После этого облдума решила отозвать законопроект.

Первоначально авторы документа предлагали запретить открывать зарубежные счета супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих любые должности в органах публичной власти, в Центробанке и госкорпорациях. Как говорилось в пояснительной записке к проекту, возможность открывать такие счета родственникам чиновников «создает условия использования должностного положения вразрез с государственными интересами».

Сейчас открывать счета в иностранных банках запрещается супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих государственные должности РФ и субъектов РФ, членов совета директоров Центробанка, глав госкорпораций и руководителей муниципалитетов. Запрет не распространяется на семьи муниципальных депутатов, а также работников ЦБ и госкорпораций, которые не занимают руководящие должности. Кроме того, иностранные счета можно открывать служащим российских зарубежных представительств и их родственникам.

Кабира Гасанова