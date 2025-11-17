Госдума не будет распространять запрет зарубежных счетов на родственников всех чиновников

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал снять законопроект о запрете на счета в иностранных банках для родственников госслужащих. Авторы документа предлагали запретить открывать такие счета супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих любые должности в органах публичной власти, Центробанке и госкорпорациях. Как указано в пояснительной записке к проекту, возможность открывать такие счета родственникам чиновников «создает условия использования должностного положения вразрез с государственными интересами».

Законопроект был внесен Белгородской областной Думой в июне. В октябре правительство дало на него отрицательный отзыв, указав на уже существующие запреты открывать счета в иностранных банках для супругов и детей некоторых должностных лиц. По мнению правительства, авторы поправок не обосновали, почему существующих норм недостаточно. После этого Белгородская облдума решила отозвать законопроект.

Сейчас открывать счета в иностранных банках запрещается супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих «государственные должности» РФ и субъектов РФ, членов Совета директоров Центробанка, глав госкорпораций и руководителей муниципалитетов. Запрет не распространяется на семьи муниципальных депутатов, а также работников ЦБ и госкорпораций, которые не занимают руководящие должности. Кроме того, иностранные счета можно открывать служащим российских зарубежных представительств и их родственникам.

Николай Минин