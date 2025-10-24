Ввод жилья в Нижегородской области за три квартала 2025 года сократился на 26%

Объем ввода жилья в Нижегородской области за девять месяцев 2025 года сократился на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 года. По данным Нижегородстата, введено 1,26 млн кв. м против 1,7 млн за три квартала прошлого года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Число введенных домов сократилось на 27%, до 6,1 тыс., квартир — на 26%, до 12,9 тыс. В том числе, в городах и поселках городского типа введено 747,1 тыс. кв. м (сокращение на 15,5%), в сельской местности — 512,1 тыс. кв. м жилья (сокращение на 38%).

Объем индивидуального жилищного строительства составил 69,7% от всего объема жилья. Население за счет собственных и привлеченных средств построило 877,8 тыс. кв. м, — на четверть меньше, чем за девять месяцев 2024 года.

В Нижнем Новгороде (без учета Кстовского района) объем ввода сократился на 15%, до 447,8 тыс. кв. м.

По данным областного правительства, Нижний Новгород остается лидером по вводу жилья среди муниципалитетов округа. На втором месте Кстовский район, который пока в статистике считают отдельно, — 178,7 тыс. кв. м. На третьем месте — Богородский округ (112,8 тыс. кв. м.). Динамика по сравнению с прошлым годом не приводится.

Министр строительства региона Дмитрий Груничев рассказал, что в этом году федеральным проектом для Нижегородской области установлен план по вводу 1,728 млн кв. м жилья. «Выполнение этого показателя достигается благодаря совместной системной работе правительства региона и органов муниципального управления»,— прокомментировал он.

За 2024 год в регионе было введено 2,01 млн кв. м жилья.

Галина Шамберина