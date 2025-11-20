В зону СВО передано 5,5 тысяч конфискованных транспортных средств

Только каждое третье поручение о розыске активов, за счет которых возможно применение конфискации, оказывается результативным. Об этом говорилось на коллегии Генпрокуратуры России, которую провел глава надзорного ведомства Александр Гуцан.

Между тем, отметил генпрокурор РФ, «конфискация добытого преступным путем имущества, доходов от него, а также средств и орудий совершения преступления — один из ключевых инструментов обеспечения неотвратимости ответственности за совершенные преступления, а также ослабления экономической базы преступности».

К примеру, благодаря совместной работе прокуроров с другими заинтересованными ведомствами за два с половиной года обеспечена полноценная работа института конфискации автомобилей у водителей, управляющих в состоянии опьянения либо без прав. По делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения конфисковано более 33 тыс. автомобилей. Свыше 5,5 тыс. единиц конфискованной техники передано в зону СВО, на развитие новых регионов — 146 единиц, в МЧС — еще 19. По итогам 2024 года такой вид преступлений, как «нетрезвое вождение», сократился на 15%. В 2025 году тенденция снижения продолжается.

Кроме того, прокуроры добиваются конфискации принадлежащих подсудимым орудий и средств совершения преступлений — дорогостоящих оружия и водного транспорта у браконьеров, бензопил и спецтехники у нелегальных лесорубов, игорного оборудования у организаторов подпольных казино.

Повышенное внимание ведомство уделяет конфискации коррупционных доходов. Органам прокуратуры предписано скоординировать и активизировать усилия уполномоченных органов по поиску нелегальных активов, в том числе у третьих лиц, не исключая бывших супругов, родственников и иных близких, которые владеют ими формально.

Александр Александров