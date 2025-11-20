РФПИ увеличит инвестиции в спутники

Российский фонд прямых инвестиций планирует больше вкладываться в проекты, связанные со спутниками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева на конференции AI Journey. Он подчеркнул, что искусственный интеллект поможет изучить проекты в этой области .

Ранее «Роскосмос» анонсировал увеличение доли частных инвестиций в космическую отрасль с нынешних 5% до 35% в ближайшие 10 лет. К 2036 году госкорпорация рассчитывает занять 28% мирового рынка пусковых услуг. Она планирует сократить стоимость запусков более чем вдвое — до 200 тыс. руб. за килограмм груза.

В рамках нацпроекта до 2036 года планируется вывести на орбиту 1118 спутников, включая новую группировку «Рассвет» для обеспечения широкополосного интернета. На реализацию программы предусмотрено финансирование в размере 514,7 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заправлены в бюджеты космические траты».