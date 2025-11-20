В Челябинске суд продлил срок в СИЗО экс-сотруднику крупного банка

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей экс-начальнику отдела финансирования недвижимости регионального отделения ПАО «Сбербанк» Анатолию Скаленко, обвиняемому в получении взяток. Он пробудет в СИЗО до 20 декабря. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник.

В отношении Анатолия Скаленко в сентябре и октябре этого года были возбуждены два уголовных дела по обвинению в получении взяток. В рамках первого эпизода, по версии следствия, Анатолий Скаленко в 2023 году получил от представителя нескольких компаний 1 млн руб. за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса «Увильды Парк».

Следствие также полагает, что в рамках второго эпизода Анатолий Скаленко получил 25 млн руб. от учредителя строительной организации за создание благоприятных условий по открытию и поддержанию кредитных линий, а также за ускорение процесса одобрения и выдачи займов для его организации. Уголовные дела между собой не связаны.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего исполнительного директора Романа Лихопуда, менеджера отдела по работе с корпративными клиентами челябинского отделения ПАО «Сбербанк» Оксану Малышко, а также руководителя проекта «Увильды парик» Алексея Вахатова. В зависимости от степени участия они обвиняются в даче и получении взятки.