В Челябинске суд отправил в СИЗО экс-начальника отдела банка по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости одного из банков, обвиняемого в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия он будет находиться в следственном изоляторе как минимум два месяца, до 26 ноября, сообщает прокуратура Челябинской области.

Сторона защиты возражала против заключения обвиняемого под стражу и просила избрать домашний арест, либо залог 500 тыс. руб. Фигурант вину не признал и заявил, что его оговорили.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал», о задержании бывшего сотрудника банка УФСБ России по Челябинской области и региональное управление СКР сообщили утром 26 сентября. Это еще один фигурант уголовного дела, связанного с проектом строительства гостиничного комплекса «Увильды парк». По версии следствия, в 2023 году начальник отдела банка получил от представителя нескольких компаний 1 млн руб. за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса.

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя проекту «Увилды парк» Алексея Вахатова, а также бывшего исполнительного директора Романа Лихопуда и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения ПАО «Сбербанк». В зависимости от степени участия они обвиняются в даче и получении взятки.