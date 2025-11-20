«Сбер» запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме

«Сбер» запустил оплату по QR-коду в торговых точках, ресторанах и гостиницах Вьетнама. Клиенты кредитной организации смогут оплачивать покупки через онлайн-приложение в более чем 1 млн магазинов страны, сообщила пресс-служба банка.

При оплате через приложение происходит автоматическая конвертация рублей во вьетнамские донги. Перед покупкой нужно открыть «Сбер-Онлайн», отсканировать QR-код и подтвердить оплату. Подобная функция доступна еще в семи зарубежных странах, уточнили в пресс-службе.

Накануне о запуске такого же способа оплаты сообщил банк ВТБ. Клиенты могут совершать покупки более чем в 3 тыс. торговых точках Вьетнама без комиссии.