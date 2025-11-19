ВТБ запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) запустил оплату по QR-коду в магазинах Вьетнама, сообщили в пресс-службе. Теперь клиенты банка могут использовать мобильное приложение для оплат в более чем 3 тыс. торговых точках страны. Платежи проходят в рублях и автоматически конвертируются в вьетнамские донги.

Лимит на одну операцию составляет от 10 до 350 тыс. рублей. Комиссия за такие платежи не взимается. Представитель ВТБ Алексей Охорзин отметил, что во Вьетнаме действует сервис VietQR, что упрощает расчеты для пользователей.

Функция оплаты по QR-коду через приложение ВТБ также доступна в Киргизии, Таджикистане и Турции.